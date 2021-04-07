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Роспотребнадзор начнет консультации по «ЭпиВакКороне»
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора

Роспотребнадзор начнет консультации по «ЭпиВакКороне»

Татьяна Плотникова

Общество

Специалисты Единого консультационного центра Роспотребнадзора начнут консультировать граждан по вопросам иммунизации вакциной «ЭпиВакКорона». Об этом в среду, 7 апреля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Операторы расскажут в ходе консультаций о вакцине «ЭпиВакКорона», принципах ее действия, показаниях и противопоказаниях к применению препарата, его особенностях и других вопросах.

Все консультанты прошли специальную подготовку. Также консультации проводятся при участии специалистов ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, где была разработана вакцина «ЭпиВакКорона», сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России выросло число желающих вакцинироваться от COVID-19.

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Читайте также: Роспотребнадзор: Не все тесты определяют антитела к COVID-19 при вакцинации «ЭпиВакКороной»

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