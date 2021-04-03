Роспотребнадзор: не все тесты определяют антитела к коронавирусу при вакцинации «ЭпиВакКороной»

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Не все тесты способны определить антитела к коронавирусу после вакцинации «ЭпиВакКороной». Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

— Роспотребнадзор информирует, что для вакцинации пептидными антигенами характерно меньшее разнообразие формирующихся антител. Пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» индуцирует антитела именно к таким участкам оболочечного белка S нового коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью, — говорится на сайте ведомства.

В федеральной службе отметили, что в регионы, где ставят данную вакцину, направлены специальные тесты, которые могут определить иммунитет после прививки.

Уточняется, что речь идет о ИФА тест-системах «SARS-CoV-2-IgG-Вектор», чья чувствительность позволяет выявить небольшой пул ключевых антител, образующихся после вакцинации «ЭпиВакКороной». В то время как большинство тестов определяют широкий спектр антител к различным участкам оболочечного белка S коронавируса.

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