Вирусолог объяснил технологию модернизации вакцины «Спутник V»

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Технологию обновления вакцины «Спутник V» при мутации коронавирусной инфекции разработали в Центре Гамалеи. Вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, какие испытания потребуются для этого.

Как пояснил эксперт, можно внести изменения в рекомбинантный вирус, который находится в основе препарата. Сделать это возможно в короткие сроки. Однако, по его мнению, быстро заменить одну вакцину другой не получится. Для этого необходимо реорганизовать производство и провести соответствующие испытания.

— Срок для такой лабораторной работы, когда будут внесены изменения, составляет два дня. После этого наступит довольно длительный период, пока данная вакцина действительно будет готова, чтобы заменить предыдущую, — объяснил эксперт.

По словам профессора, ученые рассмотрят все возможности для быстрого введения новой вакцины, а также отработают все подходящие для этого варианты, отмечает ОТР. Анатолий Альтштейн также добавил, что научные деятели знают место каждой аминокислоты в белке и нуклеотида в нуклеиновой кислоте. Они отработали все методы, с помощью которых можно заменить один нуклеотид на другой, что приведет к изменениям в белке. Поэтому данный процесс, по мнению вирусолога, будет быстрым.

Тем временем исполнительный директор Европейского регионального офиса ВОЗ Робб Батлер прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг российской вакцины «Спутник V».

— Препарат, разработанный Центром Гамалеи, согласно нашим данным, кажется безопасной и эффективной вакциной. Ее используют во многих государствах, — пояснил Робб Батлер.

Он также добавил, что этот препарат оказывает необходимую помощь в странах, где нет доступа к другим вакцинам, отмечает RT. При этом Робб Батлер считает, что в скором времени «Спутник V» будут использовать в большинстве стран мира.

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