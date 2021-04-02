Татьяна Голикова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Фото: Правительство РФ

Ситуация с коронавирусной инфекцией в России имеет тенденцию к стабилизации, но не исключены колебания заболеваемости. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщила вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова в ходе заседания проектных комитетов по национальным проектам «Здравоохранение» и «Демография».

По ее словам, в России может возникнуть некоторый рост заболеваемости коронавирусом, потому что традиционно в апреле и мае имеются сезонные заболевания. Голикова сослалась на специалистов, которые считают, что коронавирус также будет носить сезонный характер.

— Не исключены колебания количества граждан, которые заболевают новой коронавирусной инфекцией, и здесь стабилизация может сменяться некоторым ростом, — цитирует Голикову РИА Новости.

Она призвала всех россиян сделать прививку от коронавируса. Голикова отметила, что вакцинация является залогом стабильной ситуации и имеющихся достижений.

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