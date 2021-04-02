Живущие за рубежом россияне приедут в Москву за вакциной «Спутник V»

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Россияне, постоянно проживающие в Германии, смогут приехать в Москву, чтобы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Поездку организует Общероссийский народный фронт (ОНФ) совместно с западным туроператором.

Дело в том, что в Германии остается напряженной ситуация с препаратами от COVID-19, поэтому многие не хотят ждать, когда до них дойдет очередь. О том, что первая группа граждан нашей страны приедет в столицу 5 апреля, рассказал координатор ОНФ Валерий Горюханов.

— В европейских странах не все гладко с вакцинацией, препаратов не хватает. Поэтому люди готовы прилетать в Россию, чтобы им сделали прививку, — пояснил Валерий Горюханов.

По его словам, всем вернувшимся вакцинацию проведут на бесплатной основе. Прививку будут делать в Центральной клинической больнице управделами президента. Участниками первой группы стали 40 человек, отмечает телеканал «360». Как пояснил координатор ОНФ, карантин эти люди не будут проходить, однако ПЦР-тест сдадут. Они будут поселены в гостинице, а потом их отправят в поликлинику, где им сделают инъекцию первой части вакцины. Через 21 день группа вновь вернется за второй дозой препарата «Спутник V».

Тем временем власти Черногории собираются взять под контроль ситуацию с пандемией коронавируса в преддверии открытия туристического сезона. Подробно об этом министр здравоохранения республики Елена Боровинич-Бойович, специалист в области внутренней медицины, пульмонологии и инфекционных заболеваний, рассказала RT.

По ее словам, большую часть импорта вакцин в стране составляет препарат «Спутник V», что заслуживает уважения.

— Полным ходом идет поставка вакцин в Черногорию. Самым первым из них был именно российский «Спутник V». Мы также ожидаем поступления еще большей партии и российских, и китайских препаратов. На днях к нам прибыли и вакцины AstraZeneca, — рассказала Елена Боровинич-Бойович.

По ее словам, власти делают все для того, чтобы иностранные туристы, в том числе и россияне, которые захотят посетить предстоящим летом Черногорию, были в безопасности от новой инфекции.

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