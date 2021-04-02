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Столичные врачи вылечили от COVID-19 еще 1324 пациента за минувшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба в четверг, 1 апреля.

Общее число выздоровевших с начала пандемии в столице достигло 947 694 человека. За последние 24 часа в Москве госпитализировали 938 пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в столице выявили 1764 новых случая коронавируса. На втором месте по России находится Санкт-Петербург, где выявили 708 новых случаев коронавируса, на третьем месте — Московская область, где зафиксировали 601 пациента с COVID-19.

Фото: Оперштаб

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