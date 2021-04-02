Глава Центра Гамалеи заявил, что пандемия COVID-19 не закончится к осени

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Распространение коронавируса не удастся остановить к осени. Об этом сообщил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в пятницу, 2 апреля.

— Пандемию мы не победим к осени, но процесс внутри нашей страны можем сделать вакциноуправляемым. Это вполне реально. Такая цель стоит, и я уверен, что мы ее достигнем, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Гинцбург заявил о том, что антитела к COVID-19 могут передаваться от матери к ребенку.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Минздрав рассматривает вопрос начала вакцинации от COVID-19 детей старше 14 лет