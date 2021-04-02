Глава Центра Гамалеи заявил, что пандемия COVID-19 не закончится к осени
Распространение коронавируса не удастся остановить к осени. Об этом сообщил глава НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург в пятницу, 2 апреля.
— Пандемию мы не победим к осени, но процесс внутри нашей страны можем сделать вакциноуправляемым. Это вполне реально. Такая цель стоит, и я уверен, что мы ее достигнем, — приводит его слова РИА Новости.
Ранее Гинцбург заявил о том, что антитела к COVID-19 могут передаваться от матери к ребенку.
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