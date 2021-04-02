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Минздрав рассматривает вопрос начала вакцинации от COVID-19 детей старше 14 лет
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Минздрав рассматривает вопрос начала вакцинации от COVID-19 детей старше 14 лет

Иван Юминов

Здоровье

Министерство здравоохранения России решает вопрос с подключением к вакцинации от коронавируса детей старше 14 лет. Об этом сообщил глава НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург в пятницу, 2 апреля.

— Дети детям рознь, все мы прекрасно понимаем, что современные 14-15-летние подростки не имеют особенно никаких физиологических противопоказаний для применения этой вакцины, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Гинцбург заявил о том, что антитела к COVID-19 могут передаваться от матери к ребенку.

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Читайте также: Центр Гамалеи разработал механизм обновления вакцины от COVID-19

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