Центр Гамалеи разработал механизм обновления вакцины от COVID-19

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Специалисты НИЦЭМ им. Гамалеи разработали механизм обновления вакцины от коронавируса. Об этом сообщил глава центра Александр Гинцбург в пятницу, 2 апреля.

— Это та же технология на основе аденовирусных векторов, где по последовательности спайк-белка, с измененной первичной структурой, буквально, в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова, — объяснил он.

Вопрос о необходимости проводить все фазы испытаний вакцины, по словам Гинцбурга, обсуждается в данный момент. Новую версию препарата можно запускать в массовое производство, если он так же эффективен и против нового штамма, сообщает РИА Новости.

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