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Гинцбург рассказал, как долго сохраняются антитела после вакцинации от COVID-19
Фото: Youtube /RT Россия

Гинцбург рассказал, как долго сохраняются антитела после вакцинации от COVID-19

Иван Юминов

Здоровье

Привившийся год назад вакциной от коронавируса «Спутник V» директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у него по-прежнему высокий титр антител. Об этом стало известно в четверг, 1 апреля.

— Да, более 3200. Это очень высокий показатель. Я полностью защищен, могу быть донором, если вдруг кому-то понадобится. Повторно прививаться пока не нужно, это выше всех возможных пределов, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось о регистрации «Спутника V» в Мали.

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коронавирус«Спутник V»Александр Гинцбург
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