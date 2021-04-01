Гинцбург рассказал, как долго сохраняются антитела после вакцинации от COVID-19

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Привившийся год назад вакциной от коронавируса «Спутник V» директор НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у него по-прежнему высокий титр антител. Об этом стало известно в четверг, 1 апреля.

— Да, более 3200. Это очень высокий показатель. Я полностью защищен, могу быть донором, если вдруг кому-то понадобится. Повторно прививаться пока не нужно, это выше всех возможных пределов, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось о регистрации «Спутника V» в Мали.

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