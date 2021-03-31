Минздрав допустил использование «Спутника Лайт» при ревакцинации от COVID-19
Российскую однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт», возможно, будут использовать при ревакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 31 марта, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
— Она представляет собой часть «Спутника V» Это первый компонент. Очень хорошо реагируют молодые люди. И, возможно, это эксперты должны рассказать свое мнение, будет использоваться и при ревакцинации, — объяснил Мурашко.
На данный момент препарат находится на экспертизе в одном из экспертных учреждений министерства здравоохранения, сообщил Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
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