Вирусолог объяснил, как определить наличие антител к коронавирусу после прививки

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, как правильно определить уровень антител в организме после прохождения вакцинации.

— Для того, чтобы получить представление о том, сколько у вас возникло антител после прививки, нужно обязательно определить иммуноглобулины G к коронавирусному белку S. Только эти антитела помогут понять, защищен ли человек от коронавируса, — пояснил Анатолий Альтштейн.

Он также добавил, что существуют еще антитела против белка N, которые указывают на то, что человек был заражен естественным образом. Обычно, при вакцинации такие антитела не возникают, однако бывают случаи, что пациент просто сделал не тот анализ, отмечает «Радио 1».

По его словам, если говорить о пожилых гражданах, то не у всех после вакцинации развивается достаточный титр антител. Дело в том, что их иммунная система работает менее активно, чем у молодых людей. Как пояснил вирусолог, после прививки каждый человек может вести себя более уверенно, однако не стоит отказываться от общепринятых мер профилактики.

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