Еще 1537 человек вылечились от COVID-19 в Москве за сутки

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

В столице за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 1537 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в городе в среду, 31 марта, в Telegram-канале.

Уточняется, что всего количество выздоровевших людей выросло до 944 738. За сутки выявили 1286 новых случаев инфекции, госпитализирован 821 человек. Умерли от инфекции за сутки в столице 53 пациента.

Фото: Оперштаб

В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует не заниматься самолечением, а вызвать врача.

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