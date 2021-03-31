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Еще 1537 человек вылечились от COVID-19 в Москве за сутки
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Еще 1537 человек вылечились от COVID-19 в Москве за сутки

Виктория Родимкина

Город

В столице за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 1537 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в городе в среду, 31 марта, в Telegram-канале.

Уточняется, что всего количество выздоровевших людей выросло до 944 738. За сутки выявили 1286 новых случаев инфекции, госпитализирован 821 человек. Умерли от инфекции за сутки в столице 53 пациента.

Еще 1537 человек вылечились от COVID-19 в Москве за суткиФото: Оперштаб

В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует не заниматься самолечением, а вызвать врача.

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