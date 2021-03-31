Коронавирус выявили у 8275 человек за сутки в России

Фото: permkrai.ru / Сайт губернатора и правительства Пермского края

В России за минувшие сутки выявили 8,3 тысячи случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в среду, 31 марта.

За последние сутки в стране выявлено 8275 новых случаев коронавируса. Из них 12,9 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались от инфекции 408 человек, вылечились от COVID-19 10 176 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За все время пандемии в РФ зафиксировали 4 545 095 случаев коронавируса. За весь период умерли 98 850 человек, вылечились 4 166 172 пациента.

Ранее врач предупредил об опасных последствиях COVID-19 для пожилых людей.

Фото: Стопкоронавирус.рф

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