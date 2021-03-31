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Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса для животных
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса для животных

Виктория Родимкина

Животные

Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса для животных, массовое производство препарата может начаться уже в апреле. Об этом рассказал замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков в среду, 31 марта.

По его словам, вакцина «Карнивак-Ков» была разработана подведомственным службе федеральным государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»).

Препарат является первым и пока единственным средством профилактики коронавируса для животных. Замглавы Россельхознадзора пояснил, что в октябре 2020 года стартовали клинические испытания «Карнивак-Ков». В них были задействованы собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные.

— Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100 процентах случаев были выработаны антитела к коронавирусу, — сказал Константин Савенков.

На данный момент ученые Россельхознадзора продолжают изучать степень длительности иммунитета после введения вакцины. Пока этот показатель составляет не менее шести месяцев, пояснил специалист.

Он добавил, что пока научного доказательства передачи коронавируса от животных к людям нет, сообщает РИА Новости.

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