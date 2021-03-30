Доктор Мясников заявил, что нужно быть готовыми к третьей волне COVID-19

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что стоит быть готовыми к третьей волне коронавирусной инфекции в России. Также он уточнил, что является лучшим решением для сохранения здоровья в пандемию.

По словам Мясникова, все виды коронавирусов проходят волнами. Для людей это уже «5-й человеческий коронавирус, который остался с нами на ПМЖ». После первой и второй волны COVID-19 шел спад, который продолжался несколько месяцев.

— И примерно через три месяца вместо того, чтобы пойти дальше вниз, опять подъем во многих странах — очевидная третья волна. У нас пока нет, но надо быть готовыми к этому, — заявил телеведущий.

По мнению врача, лучший способ подготовки к третьей волне — массовая вакцинация. Мясников также подчеркнул, что на примере европейских стран видно, что не все ограничения работают.

— Мы практически не вводили серьезных ограничений во вторую волну, не будет их и в третью. Потому что потом будут и четвертая, и пятая, и шестая, — добавил врач в своем Telegram-канале.

В заключение он отметил, что ограничения создают иллюзию безопасности, из-за чего люди меньше хотят вакцинироваться.

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