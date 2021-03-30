Вирусолог перечислил четыре причины роста вирусных заболеваний весной

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Рост простудных заболеваний, как правило, происходит весной и осенью. Это связано со снижением иммунитета. На этом сказываются четыре фактора: плохое настроение, сильный ветер, сырость и холод на улице. Так считает руководитель отдела микробиологии латентных инфекций, вирусолог Центра имени Гамалеи Виктор Зуев.

Он пояснил, что в указанные времена года люди чаще всего заражаются вирусами гриппа и заболевают из-за возбудителей, вызывающих острые респираторные заболевания и инфекции.

— Холод, сырость, ветер и нерадужное настроение приводят к тому, что снижается наш иммунитет. Поэтому люди становятся легкодоступными для простудных заболеваний, — подчеркнул Виктор Зуев.

По его словам, данные возбудители не будут уступать свое место появившемуся коронавирусу. Поэтому в начале весны и поздней осенью стоит ожидать роста заболеваемости различными простудами. Эксперт также добавил, что некоторые из них могут протекать без явных симптомов, отмечает телеканал «360».

— Латентные формы вирусной инфекции являются в природе законом, а вот болезнь — это уже исключение из правил. Вирус — внутриклеточный паразит. Он может жить только внутри живой клетки, — высказался Виктор Зуев о том, почему скрытая форма инфекции выгодна обеим сторонам.

Вирусолог также добавил, что наступившая весна традиционно является временем, когда иммунитет ослабевает, а вирусы, которые находятся внутри человеческого организма, начинают «просыпаться». Именно они формируют заболевания разной степени тяжести.

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