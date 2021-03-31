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Врач предупредил об опасных последствиях COVID-19 для пожилых людей
Фото: pixabay.com

Врач предупредил об опасных последствиях COVID-19 для пожилых людей

Виктория Родимкина

Здоровье

У пожилых людей, которые перенесли коронавирус, увеличивается риск получить перелом костей, это связано с дефицитом витамина D после болезни. Об этом рассказал доцент кафедры травматологии, ортопедии и хирургии катастроф Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Константин Терновой в среду, 30 марта.

По его словам, после COVID-19 в организме резко падает уровень витамина D, который отвечает за доставку кальция к костям. Таким образом кости после коронавируса становятся более хрупкими.

— То есть риск переломов у перенесших COVID-19 пожилых людей увеличивается, — пояснил врач.

При этом медик отметил, что во время самой болезни на боли в костях и суставах жалуются около 20 процентов пациентов. Константин Терновой объяснил это тем, что вирус вызывает тромбозы, из-за чего поражаются почти все органы и суставы, нарушается их кровоснабжение, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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