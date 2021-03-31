Врач предупредил об опасных последствиях COVID-19 для пожилых людей

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— То есть риск переломов у перенесших COVID-19 пожилых людей увеличивается, — пояснил врач.

При этом медик отметил, что во время самой болезни на боли в костях и суставах жалуются около 20 процентов пациентов. Константин Терновой объяснил это тем, что вирус вызывает тромбозы, из-за чего поражаются почти все органы и суставы, нарушается их кровоснабжение, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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