Новый штамм коронавируса обнаружили в Израиле

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Врачи обнаружили в Израиле новый местный штамм коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 30 марта, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения страны.

По словам специалистов этот штамм встречается редко и не имеет клинического или эпидемического значения. Кроме того, израильский штамм не вызывает роста темпов распространения инфекции, не приводит к тяжелым формам заболевания и не влияет на эффективность вакцины, сообщает ТАСС.

В пресс-службе добавили, что израильский штамм появляется в образцах с июля 2020 года, однако к настоящему моменту исчезает.

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