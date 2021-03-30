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Росавиация ограничила число городов, из которых можно вылететь в Турцию
Фото: moscow-live

Росавиация ограничила число городов, из которых можно вылететь в Турцию

Кирилл Николаев

Транспорт

Росавиация ограничила число городов, из которых могут начаться авиаперелеты в Турцию с 1 апреля. Об этом сообщили Федеральном агентстве воздушного транспорта.

Отмечается, что россияне не смогут вылететь в Великобританию и Турцию из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Ранее стало известно, что с 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с Германией, Сирией, Венесуэлой, Таджикистаном и Шри-Ланкой. Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом согласовал это решение с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

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РосавиацияавиасообщениеТурция
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