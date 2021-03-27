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Авиакомпаниям России и ОАЭ выдали разрешения на полеты
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Авиакомпаниям России и ОАЭ выдали разрешения на полеты

Юлия Курганова

Транспорт

Авиавласти России и ОАЭ выдали авиакомпаниям обеих стран разрешения на полеты. Об этом в субботу, 27 марта, сообщил источник в одной из компаний, которая выполняет полеты в Дубай.

— Росавиация выдала разрешения для арабских авиакомпаний на все рейсы, которые они запрашивали, поэтому и авиавласти ОАЭ российским авиакомпаниям все подтвердили, — сказал он корреспонденту РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что привитые от COVID-19 туристы смогут посещать Пхукет в Таиланде с 1 июля. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча согласовал план открытия Пхукета на заседании комиссии по экономическим вопросам.

Читайте также: СМИ: Российские авиакомпании могут отменить чартеры в ОАЭ с 28 марта

ОАЭРоссияполеты
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