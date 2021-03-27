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СМИ: Российские авиакомпании могут отменить чартеры в ОАЭ с 28 марта
Фото: АГН Москва

СМИ: Российские авиакомпании могут отменить чартеры в ОАЭ с 28 марта

Виктория Родимкина

Транспорт

Российские авиакомпании могут принять решение об отмене чартерных грузопассажирских рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в города Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) с 28 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник в субботу, 27 марта.

По данным источника агентства, это может случиться из-за разногласий между странами. Разрешения на выполнение грузопассажирских рейсов между Россией и ОАЭ пока не были выданы.

Авиасообщение с ОАЭ возобновили с сентября. Пассажирам, которые купили билеты в Дубай и собираются вылететь 28 марта, пришло сообщение, что в расписании рейса Дубай — Москва 28 марта «возможны значительные изменения».

— Все российские авиакомпании, выполняющие грузопассажирские рейсы в Дубай из Москвы, до последнего ждали разрешения властей ОАЭ на летнее расписание. Но поскольку авиавласти РФ для авиакомпаний ОАЭ не выдали разрешения на полеты в Москву и Санкт-Петербург, нашим авиакомпаниям в таких рейсах тоже отказали, — уточнил источник.

Он отметил, что на данный момент все авиакомпании из России начнут отменять рейсы в Дубай из Москвы летнего расписания. По данным осведомителя, уже было продано свыше 50 тысяч билетов.

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ОАЭотмены рейсовавиакомпании
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