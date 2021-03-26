Привитые от COVID-19 туристы смогут посещать Пхукет в Таиланде с 1 июля

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С 1 июля привитые от коронавируса туристы смогут посещать остров Пхукет в Таиланде без пребывания на карантине. Об этом рассказал министр туризма Таиланда Пхипата Ратчакитпракарна.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча согласовал план открытия Пхукета на заседании комиссии по экономическим вопросам.

Решено, что в Пхукете опробуют пребывание вакцинированных туристов без карантина на три месяца раньше, чем на других территориях. Если проект пройдет успешно, в стране откроют другие популярные среди туристов регионы.

Открытие острова может принести стране более 971 миллиона долларов, отметил глава туристической ассоциации Пхукета Бхуммикити Руктаенгам. Перед открытием Пхукета для туристов власти планируют привить 70 процентов жителей острова, пишет Bloomberg.

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