Россия возобновит авиасообщение с Германией и другими странами с 1 апреля

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Россия возобновит авиасообщение с Германией, Сирией, Венесуэлой, Таджикистаном и Шри-Ланкой с 1 апреля. Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Заседание оперативного штаба провела вице-премьер России Татьяна Голикова. Решение о возобновлении авиасообщения согласовали с председателем правительства Михаилом Мишустиным, уточнили в пресс-службе.

С 1 апреля также увеличится число регулярных рейсов с Белоруссией, Кубой, Арменией, Азербайджаном, ОАЭ и Египтом. Кроме того, за границу разрешат вылетать еще из 13 городов России, пишет РИА Новости.

— Оперативным штабом решено с 1 апреля возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с учетом распоряжения правительства от 16 марта 2020 г. № 635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Сейшельские острова открыли границы для российских туристов.

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