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Более 100 тысяч человек купили туры по России с кешбэком за неделю
Фото: pixabay.com

Более 100 тысяч человек купили туры по России с кешбэком за неделю

Анастасия Волоснова

Туризм

Более 100 тысяч россиян купили туры по России с кешбэком за неделю. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова на пресс-конференции..

С 18 по 25 марта россияне купили туры по стране на сумму почти 2,5 миллиарда рублей.

— Программой воспользовалось более 100 тысяч граждан, которые приобрели туры или забронировали гостиницы. В виде кешбэка им вернулось почти 500 миллионов рублей, — отметила Догузова.

По ее словам интерес к программе вырос в три раза. Это может быть связано со смягчением антиковидных ограничений и повышением популярности программы, считает Догузова. Кроме того, россияне начинают планировать майские и летние отпуска.

— И еще один фактор — граждане поверили в программу, попробовали, убедились, возврат получили. Многие воспользуются ей уже в третий раз. Это означает, что возросло доверие, а дальше сработало сарафанное радио, и все это привело к тому, что программа популярна и востребована, — добавила глава Ростуризма.

Третья распродажа туров по России будет длиться до 15 июня. В рамках программы туристы смогут вернуть 20 процентов от стоимости тура. По словам Догузовой, это станет системной поддержкой граждан и сферы туризма, пишет Интерфакс.

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