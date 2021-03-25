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Сейшельские острова открыли границы для российских туристов
Фото: Pixabay

Сейшельские острова открыли границы для российских туристов

Виктория Родимкина

Туризм

Власти Сейшельских островов приняли решение открыть границы для иностранных туристов, в том числе российских.

По словам министра иностранных дел и туризма Сейшел Сильвестр Радегонде, при новом режиме сохраняется только требование о ПЦР-тесте на COVID-19 перед поездкой. Его следует сделать в лаборатории не менее чем за 72 часа до прилета. Справка должна быть составлена на английском языке и иметь оригинальную печать.

Власти уточняли, что путешественники смогут бронировать размещение в любом из 538 сертифицированных отелей, а также соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, сообщает Интерфакс.

Россия возобновила авиасообщение с Сейшельскими островами еще в прошлом году, однако прямые рейсы начнут осуществляться только в апреле 2021 года.

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