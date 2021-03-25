Голикова оценила ситуацию с распространением разных штаммов COVID-19 в России

Фото: Правительство РФ

В России не было зафиксировано массового распространения британского и южноафриканского штаммов коронавируса. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в четверг, 25 марта.

По ее словам, российские тесты на выявление коронавируса и вакцины от COVID-19 работают в случае с обоими штаммами вируса.

— Системная работа по мониторингу за циркуляцией вируса позволяет утверждать, что массового распространения британских и южноафриканских вариантов вируса в РФ нет, тем более нет других штаммов, которые на сегодняшний день фиксируются в мире, — цитирует Татьяну Голикову РИА Новости.

Помимо этого, вице-премьер отметила, что Россия входит в тройку стран по наибольшему числу теcтирований на COVID-19. Свыше 99 процентов тестов в России проводят менее чем за 48 часов, добавила вице-премьер.

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