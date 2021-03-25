Министр просвещения РФ уточнил сроки проведения ЕГЭ

Фото: Пресс-служба Совфеда

Эпидемическая обстановка по коронавирусу в РФ пока позволяет провести Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в июне. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов в четверг, 25 марта.

— Решение принято о проведении экзамена в июне. На сегодняшний день эпидемическая ситуация позволяет организовать проведение экзамена в июне, — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Кравцов отметил, что подготовка к проведению экзамена ведется в регионах РФ. Специалисты учтут опыт проведения ЕГЭ в 2020 году. Будут реализованы все необходимые меры эпидемической защиты, чтобы экзамен прошел в максимально комфортных условиях.

Министр добавил, что на сегодняшний день на удаленном обучении из-за коронавируса находятся единицы школ. Большинство учебных заведений проводят очное обучение, добавил Кравцов.

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