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Татьяна Голикова заявила, что учителей невозможно заменить дистанционным образованием
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Татьяна Голикова заявила, что учителей невозможно заменить дистанционным образованием

Никита Абрамов

Образование

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что учителей невозможно заменить дистанционным образованием. Однако в 15 регионах РФ проведут пилотный эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Об этом она сообщила во вторник, 16 марта.

— Ни в коем случае мы не исходим из того, что учитель заменяется дистанционным образованием, это невозможно, и об этом неоднократно говорил наш президент, — цитирует Голикову РИА Новости.

По словам вице-премьера, в течение двух лет на территории 15 регионов России пройдет пилотный эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды. Итоги эксперимента и дальнейшее решение о целесообразности подобного внедрения проведут в 2022 году.

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