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Руководитель Рособрнадзора написал ЕГЭ вместе с родителями учащихся
Фото: Александр Авилов / Агентство городских новостей «Москва»

Руководитель Рособрнадзора написал ЕГЭ вместе с родителями учащихся

Никита Абрамов

Образование

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев вместе с родителями учеников принял участие во всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ с родителями», во время которой написал сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку. Об этом во вторник, 16 марта, сообщило агентство городских новостей «Москва».

— В принципе, те заявления, что пункт проведения экзамена — это какое-то ужасное место, где мучают выпускников, — у меня такого впечатления не сложилось. Все процедуры, которые мы прошли — проход через рамки, сдача лишних предметов, рассадка, инструктаж — они меня не дезориентировали, наоборот — это время привыкнуть к помещению и новым лицам, — рассказал Музаев.

По его словам, момент получения задания был довольно волнительным, но не дезориентировал его. Музаев отметил, что данная акция поможет родителям лучше понять чувства своего ребенка при сдаче важного экзамена.

Руководитель Федеральной комиссии по разработке контрольных измерительных материалов по русскому языку Ирина Цыбулько заявила, что все участники мероприятия успешно справились с заданиями.

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