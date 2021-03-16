Рособрнадзор объяснил «всплеск» выдачи медалей в школах в 2020 году

Фото: Ирина Хлебникова / «Вечерняя Москва»

В России отказ от аттестации для не идущих в вузы одиннадцатиклассников в прошлом году привел к «недобросовестной» выдаче золотых медалей. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во вторник, 16 марта.

Он отметил, что вопрос проведения аттестации для школьников, которые не собираются поступать в вузы, долго обсуждался. В итоге было решено провести аттестацию в 2021 году, так как в прошлом году было значимое увеличение количества школьников, получивших золотые медали.

— У нас снова некоторые, к сожалению, недобросовестные школы, по нашему мнению, воспользовались этим, и количество медалей у нас выросло, — цитирует Анзора Музаева РИА Новости.

Ранее Рособрнадзор рассказал об изменениях в формате ЕГЭ к 2030 году.

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