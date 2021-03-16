Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Рособрнадзор объяснил «всплеск» выдачи медалей в школах в 2020 году
Фото: Ирина Хлебникова / «Вечерняя Москва»

Рособрнадзор объяснил «всплеск» выдачи медалей в школах в 2020 году

Виктория Родимкина

Образование

В России отказ от аттестации для не идущих в вузы одиннадцатиклассников в прошлом году привел к «недобросовестной» выдаче золотых медалей. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во вторник, 16 марта.

Он отметил, что вопрос проведения аттестации для школьников, которые не собираются поступать в вузы, долго обсуждался. В итоге было решено провести аттестацию в 2021 году, так как в прошлом году было значимое увеличение количества школьников, получивших золотые медали.

— У нас снова некоторые, к сожалению, недобросовестные школы, по нашему мнению, воспользовались этим, и количество медалей у нас выросло, — цитирует Анзора Музаева РИА Новости.

Ранее Рособрнадзор рассказал об изменениях в формате ЕГЭ к 2030 году.

Читайте также: Глава Минпросвещения рассчитывает на очное начало следующего учебного года

золотые медалиитоговая аттестацияшкола
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Поднимать реки из коллекторов нецелесообразно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Лекарства ручной работы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О Еве мысленной

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые рифмы только для черных

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Побочка, смерть и пропаганда: новые жертвы вакцинной войны

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Молодые, умные, дерзкие: как помочь начинающим ученым

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Некуда идти — иди в Парк Горького

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте