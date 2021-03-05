Рособрнадзор рассказал об изменениях в формате ЕГЭ к 2030 году

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в связи с цифровизацией изменится к 2030 году. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, решение об отмене такой формы аттестации вряд ли будет принято.

— Скорее всего, к 2030 году мы увидим какую-то совершенно другую процедуру, все это связано с колоссальной цифровизацией, которая происходит сейчас не только в РФ, цифровая революция сейчас на самом пике, — цитирует главу ведомства ТАСС.

По его словам, в ближайшие 5-10 лет можно будет давать объективную оценку не только знаниям детей, но и их талантам.

Музаев отметил, что на данный момент по поручению правительства прорабатываются различные модели оценки абитуриентов при их зачислении в вуз. Работу ведут Рособрнадзор с Минпросвещения, Минспорта, Минкультуры и Росмолодежью. Кроме того, обсуждается создание «цифровой копилки» для каждого ребенка, куда будут заноситься его достижения.

Глава ведомства уточнил, что полный отказ от ЕГЭ не будет возможен, потому что «копилка» столичного и санкт-петербургского школьника будет более насыщенной.

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