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Рособрнадзор анонсировал новый формат ВПР
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Рособрнадзор анонсировал новый формат ВПР

Юлия Ямпольская

Образование

Всероссийские проверочные работы (ВПР) в ближайшие два года полностью переведут в компьютерный формат. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, экзамены будут проходить на компьютерах, оснащенных камерами. Кроме того, работы могут проводить в компьютерных классах, обеспеченных видеонаблюдением в режиме реального времени. Это повысит эффективность проведения ВПР.

— Мы планируем в ближайшие два года перевести Всероссийские проверочные работы полностью в формат компьютерной сдачи, — цитирует Музаева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что более семи миллионов школьников напишут Всероссийские проверочные работы весной 2021 года.

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РособрнадзорэкзаменВПР
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