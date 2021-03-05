Рособрнадзор анонсировал новый формат ВПР

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Всероссийские проверочные работы (ВПР) в ближайшие два года полностью переведут в компьютерный формат. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, экзамены будут проходить на компьютерах, оснащенных камерами. Кроме того, работы могут проводить в компьютерных классах, обеспеченных видеонаблюдением в режиме реального времени. Это повысит эффективность проведения ВПР.

— Мы планируем в ближайшие два года перевести Всероссийские проверочные работы полностью в формат компьютерной сдачи, — цитирует Музаева РИА Новости.

Ранее сообщалось, что более семи миллионов школьников напишут Всероссийские проверочные работы весной 2021 года.

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