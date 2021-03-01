Свыше семи миллионов школьников напишут ВПР

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Более семи миллионов школьников напишут Всероссийские проверочные работы весной 2021 года. Об этом в понедельник, 1 марта, рассказали в пресс-службе Рособрнадзора.

Как уточняет ведомство, с 1 марта в российских школах начинается проведение ВПР. В 2021 году они пройдут для обучающихся 4-8 классов в штатном режиме, для обучающихся 11 классов – по решению школы. Всего в написании ВПР примут участие более семи миллионов школьников.

Первыми ВПР напишут одиннадцатиклассники. Для них проверочные работы пройдут по истории, биологии, географии, физике, химии и иностранным языкам по решению школы. Проведение ВПР предназначено для выпускников, не выбравших эти предметы для сдачи Единого государственного экзамена.

ВПР по географии школы могут провести для обучающихся одиннадцатых или десятых классов в зависимости от учебного плана.

С 15 марта по 21 мая пройдут ВПР для четвертых классов (по русскому языку, математике и окружающему миру), пятых классов (русский язык, математика, история, биология), шестых и восьмых классов (русский язык и математика), седьмых классов (русский язык, математика, история, биология, география, обществознание, физика). Ученики седьмых классов пройдут ВПР по иностранному языку.

Ученики шестых и восьмых классов с 15 марта по 21 мая напишут ВПР еще по двум предметам на основе случайного выбора. Шестиклассникам могут встретиться ВПР по истории, биологии, географии или обществознанию, восьмиклассникам – по истории, биологии, географии, обществознанию, химии или физике, сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

Ранее стало известно, что Минпросвещения предложило выдавать аттестаты с учетом ситуации с пандемией.

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