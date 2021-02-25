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Проект по смене формы выпускного экзамена подготовили в России
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Проект по смене формы выпускного экзамена подготовили в России

Виктория Родимкина

Образование

Министерство просвещения РФ и Рособрнадзор подготовили проект приказа, который будет регламентировать возможность изменить форму сдачи выпускниками экзамена с Единого госэкзамена (ЕГЭ) на Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) и наоборот. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства в четверг, 25 февраля.

Ранее начальник управления организации и проведения итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил, что ученики, которые должны будут сменить форму сдачи выпускного экзамена, могут сделать это в середине мая.

— Участники ЕГЭ и ГВЭ для выпускников 11-х классов, в том числе участники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, смогут изменить ранее выбранную форму экзаменов, — говорится в сообщении.

Так, выпускники 2021 года, которые не планируют поступать в вуз в этом году, смогут пройти государственную аттестацию по двум предметам — русскому языку и математике. Поступающим в вузы необходимо будет иметь положительный результат ЕГЭ по русскому языку.

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