Минпросвещения предложило выдавать аттестаты с учетом ситуации с пандемией

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Министерство просвещения России подготовило проект порядка выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году. Документ опубликован в среду, 24 февраля.

Проект приказа, в частности, учитывает особенности выдачи аттестатов, обусловленные ситуацией с пандемией. Как и в 2020 году, выпускник получит возможность попросить учебное заведение выслать оригинал аттестата обычной почтой или его электронную копию электронной почтой, если не сможет забрать документ лично.

Для получения аттестата о среднем общем образовании школьникам, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, достаточно сдать государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике не ниже чем на удовлетворительно.

Поступающим в вузы будут выдавать аттестаты, если школьники наберут на Едином государственном экзамене по русскому языку количество баллов не ниже минимального, определяемого Рособрнадзором.

Основной период ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля. Выпускные экзамены для школьников, не планирующих поступать в вузы, пройдут 25 и 28 мая, резервные дни назначены на 8 и 10 июня.

Проект приказа Минпросвещения опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили, что трансформация Единого государственного экзамена (ЕГЭ) допустима, но при условии изменения внешних требований и запросов общества.

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