Московские девятиклассники могут подать заявление на участие в ГИА до 1 марта

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Прием заявлений на участие в государственной итоговой аттестации для обучающихся девятых классов (ГИА-9) завершается 1 марта. Об этом сообщил первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин.

Он уточнил, что подать заявление в электронном виде можно круглосуточно на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru. Для этого необходимо иметь на портале личный кабинет.

Школьники, отметившие 14-летие, могут подать заявление самостоятельно. В остальных случаях это должны сделать их родители или законные представители. Помимо этого, прием заявлений ведется в общественной приемной Регионального центра обработки информации города Москвы (РЦОИ), расположенной по адресу Семеновская площадь, дом 4.

Заявитель должен указать форму итоговой аттестации. Ей могут быть основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Также следует указать перечень учебных предметов. Школьники, имеющие ограниченные возможности здоровья, могут предоставить документ об организации специальных условий при проведении ГИА-9.

Участники аттестации получат уведомление с указанием даты, времени и адреса места проведения экзамена не позднее чем за две недели до аттестации. Школьникам предоставят также код регистрации, необходимый для того, чтобы узнать результат.

Подавшие заявление в электронном виде увидят уведомления в личном кабинете. Остальные смогут забрать уведомления в общественной приемной РЦОИ.

— В 2021 году экзамены для девятиклассников будут проводиться в два периода: основной и дополнительный, в каждом из которых предусмотрены резервные сроки. На данный момент заявления на участие в ГИА-9 в 2021 году подали около 95 тысяч человек, — цитирует Андрея Постульгина официальный сайт мэра Москвы.

Так, основной период экзаменов будет длиться с 24 мая по 2 июля, а дополнительный — с 3 по 17 сентября.

Для того чтобы получить допуск к экзамену, необходимо успешно пройти итоговое собеседование по русскому языку, которое проводилось 10 февраля. Школьники, не получившие зачет, смогут сделать это в дополнительные дни — 10 марта и 17 мая 2021 года.

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