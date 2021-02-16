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Рособрнадзор оценил возможность трансформации ЕГЭ
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Рособрнадзор оценил возможность трансформации ЕГЭ

Юлия Ямпольская

Образование

Трансформация Единого государственного экзамена (ЕГЭ) допустима, но при условии изменения внешних требований и запросов общества. Об этом во вторник, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Уточняется, что в первый раз экзамен в таком формате прошел в 2008 году, а в 2009 он стал обязательным для всех выпускников школ и поступающих в вузы, но даже спустя десятилетие ЕГЭ остается предметом жарких споров. На данный момент он является основной формой государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов. Каждый год экзамен сдают свыше 700 тысяч человек в России и за рубежом.

По словам начальника управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ведомства Игоря Круглинского, ежегодно ЕГЭ совершенствуют. Так, например, с 2021 года экзамен по информатике будут сдавать на компьютерах.

— Сегодня ЕГЭ — это высокотехнологичный экзамен, обеспечивающий объективную и независимую оценку знаний обучающихся, получивший хорошие отзывы международных экспертов, — цитирует Круглинского ТАСС.

Экзамен может сдать каждый, возрастной порог для участников не ограничен. В Рособрнадзоре заявили, что на данный момент во всем мире не найдется аналога ЕГЭ. При его организации учитываются личные особенности участников с ограничениями по здоровью: для них предусмотрены специальные задания и условия сдачи.

Читайте также: Власти заявили, что дистанционное обучение не должно повлиять на результаты ЕГЭ

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