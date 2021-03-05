Глава Минпросвещения рассчитывает на очное начало следующего учебного год

Фото: пресс-служба Совфеда

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассчитывает на то, что следующий учебный год начнется в очном офлайн режиме. Об этом в пятницу, 5 марта, он рассказал в программе «Вести» на канале «Россия 1».

Кравцов отметил, что в Минпросвещения готовы к разным ситуациям.

— Надеюсь, что мы сможем спокойно и завершить учебный год, провести Единый государственный экзамен, и приступить с 1 сентября к очным занятиям в следующем учебном году,— подчеркнул он.

По его словам, почти все школы России заработали в очном режиме после дистанционной формы обучения. Он добавил, что в 2021 году удастся провести ЕГЭ спокойно и безопасно для выпускников.

Ранее стало известно, что всероссийские проверочные работы (ВПР) в ближайшие два года полностью переведут в компьютерный формат.

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