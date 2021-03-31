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За сутки в Москве выявили 1286 случаев коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За сутки в Москве выявили 1286 случаев коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

В Москве за сутки выявили 1286 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице в среду, 31 марта, в Telegram-канале.

За все время в городе зафиксировали 1 025 454 случая коронавируса. Всего от инфекции скончались в столице 16 603 человека. Вылечился 943 201 пациент. Под наблюдением врачей в Москве находятся 65 650 человек с коронавирусом.

За сутки в Москве выявили 1286 случаев коронавирусаФото: Оперштаб

В России за сутки выявили 8275 случаев COVID-19.

Ранее Доктор Мясников заявил, что нужно быть готовыми к третьей волне COVID-19.

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