Михаил Мурашко оценил число вакцин от коронавируса в России

Фото: minzdrav.gov.ru

В России имеется достаточный объем вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 30 марта, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в эфире Первого канала.

По его словам, в настоящее время развернуто девять производственных площадок разных типов вакцин. Производственный комплекс справляется с выпуском препаратов.

Мурашко отметил, что на данный момент на амбулаторном этапе на лечении находятся более 250 тысяч человек, а в стационарах — чуть более 100 тысяч человек.

Напомним, в августе 2020 года в России была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день.

Позже в РФ была зарегистрирована еще одна вакцина — «ЭпиВакКорона». Она была разработана центром «Вектор». Также в России началось производство вакцины от коронавируса «КовиВак» Центра имени Чумакова.

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