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Роспотребнадзор смягчил требования по охвату населения тестированием на COVID-19
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Роспотребнадзор смягчил требования по охвату населения тестированием на COVID-19

Кирилл Николаев

Общество

Роспотребнадзор смягчил требования для обеспечения минимального уровня охвата населения тестированием на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующее распоряжение подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Согласно документу, теперь Роспотребнадзор будет учитывать результаты тестов, сделанных не только методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а всеми, определяющими возбудитель коронавируса.

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