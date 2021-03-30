Роспотребнадзор смягчил требования по охвату населения тестированием на COVID-19

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Роспотребнадзор смягчил требования для обеспечения минимального уровня охвата населения тестированием на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Соответствующее распоряжение подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Согласно документу, теперь Роспотребнадзор будет учитывать результаты тестов, сделанных не только методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), а всеми, определяющими возбудитель коронавируса.

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