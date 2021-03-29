Около 500 тысяч человек привились от коронавируса в Подмосковье

Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В Московской области прививку от коронавируса сделали около 500 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник, 29 марта.

— Сейчас сделано порядка полумиллиона прививок, — сказал глава региона.

Он отметил, что в день вакцинируются 14–15 тысяч человек. Андрей Воробьев уточнил, что важно продолжать вакцинацию от COVID-19 на территории Московской области, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что за сутки в Подмосковье выявили 595 новых случаев коронавируса, всего на территории Московской области зафиксировали 231 121 случай COVID-19.

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