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Гинцбург объяснил связь уровня интерферона с риском заражения COVID-19
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Гинцбург объяснил связь уровня интерферона с риском заражения COVID-19

Татьяна Плотникова

Общество

Люди с высоким уровнем противовирусных белковых молекул интерферонов могут не заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал директор Института имени Н.Ф. Гамалеи, академик Российской академии наук Александр Гинцбург.

Отвечая на соответствующий вопрос, Гинцбург подтвердил, что человек с высоким интерфероном может не заболеть COVID-19. При этом специалист уточнил, что для профилактики коронавируса полезен не сам интерферон, а его индуктор, так как сам интерферон очень легко разлагается и токсичен.

— Это мощнейший препарат, который действует локально. Если его вводить, могут начать выпадать волосы, как при химиотерапии. А вводить надо индуктор интерферона. Это кагоцел, полиоксидоний, — указал Гинцбург.

Эксперт также рассказал, что сам принимает такие препараты курсами два-три раза в год.

Специалист также предположил, что если бы в самом начале пандемии россияне принимали индукторы интерферона, то заболеваемость коронавирусом могла бы быть ниже на 20-30 процентов, пишут «Известия».

Ранее Александр Гинцбург рассказал о будущем коронавируса. По словам эксперта, следующим этапом распространения COVID-19 может стать заражение сельскохозяйственных и домашних животных.

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