Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии
Эксперты лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно (Чехия) выявили новый штамм коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в понедельник, 29 марта.
Как сообщает Чешское телевидение, новый штамм Covid-19 был обнаружен в лаборатории, которая проводит тестирование на данную инфекцию. Специалисты отмечают, что не считают новый штамм опаснее британского или южноафриканского.
Исследования нового выявленного штамма коронавируса продолжаются.
Ранее сообщалось, что Норвегия ужесточит правила въезда в страну из-за ситуации с коронавирусом.
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