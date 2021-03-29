Новый штамм коронавируса обнаружили в Чехии

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Эксперты лаборатории Elisabeth Pharmacon в городе Брно (Чехия) выявили новый штамм коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в понедельник, 29 марта.

Как сообщает Чешское телевидение, новый штамм Covid-19 был обнаружен в лаборатории, которая проводит тестирование на данную инфекцию. Специалисты отмечают, что не считают новый штамм опаснее британского или южноафриканского.

Исследования нового выявленного штамма коронавируса продолжаются.

Ранее сообщалось, что Норвегия ужесточит правила въезда в страну из-за ситуации с коронавирусом.

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