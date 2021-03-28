Выезд из Словении ограничат из-за коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Власти Словении приняли решение ужесточить карантинные меры, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 28 марта, рассказали в правительстве государства.

В рамках данных мер с 1 по 11 апреля будут вновь закрыты все образовательные учреждения. Работать будут продовольственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, АЗС и автосервисы. Запрещаются любые собрания, если их участники не являются членами одной семьи.

Сохранится действие комендантского часа с 22:00 до 05:00. Выезд за пределы региона проживания будет возможен лишь при наличии веской уважительной причины, подтвержденной документально.

Лишь 4 апреля, в католическую Пасху, когда жителям Словении разрешат выехать для встреч с родными и близкими при условии, что встречаться будут члены максимум двух семей, сообщается на официальном сайте правительства Словении.

Ранее сообщалось, что Норвегия ужесточит правила въезда в страну из-за ситуации с коронавирусом.

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