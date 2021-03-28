Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Выезд из Словении ограничат из-за коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Выезд из Словении ограничат из-за коронавируса

Татьяна Плотникова

Общество

Власти Словении приняли решение ужесточить карантинные меры, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 28 марта, рассказали в правительстве государства.

В рамках данных мер с 1 по 11 апреля будут вновь закрыты все образовательные учреждения. Работать будут продовольственные магазины, аптеки, банки, почтовые отделения, АЗС и автосервисы. Запрещаются любые собрания, если их участники не являются членами одной семьи.

Сохранится действие комендантского часа с 22:00 до 05:00. Выезд за пределы региона проживания будет возможен лишь при наличии веской уважительной причины, подтвержденной документально.

Лишь 4 апреля, в католическую Пасху, когда жителям Словении разрешат выехать для встреч с родными и близкими при условии, что встречаться будут члены максимум двух семей, сообщается на официальном сайте правительства Словении.

Ранее сообщалось, что Норвегия ужесточит правила въезда в страну из-за ситуации с коронавирусом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Более 119,5 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Словениякоронавирускарантин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

От театра до рюмочной: путеводитель по злачным местам Москвы

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Андрей Малахов лишился московской прописки

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Нельзя платить маньякам и преступникам

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Московский воздух стал чище

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Переизбыток нашей нелюбви

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Страсть, которая есть корень зла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте