Более 119,5 миллиона тестов на коронавирус провели в России

Фото:Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более 119,5 миллиона тестов на коронавирус проведено в России с начала пандемии. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в воскресенье, 28 марта.

— Учреждениями Роспотребнадзора и медицинскими организациями по состоянию на 27.03.2021 проведено 119 526 365 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Также отмечается, что под медицинским наблюдением находится 482 тысячи 192 человека.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России выявили 9088 случаев COVID-19. Клинические проявленияй болезни не имеют 12,8 процента новых пациентов. За прошедшие 24 часа скончалось 336 человек, а полностью выздоровели 8630 граждан.

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