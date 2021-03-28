За последние сутки в России выявили 9088 случаев COVID-19

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За последние сутки в 84 субъектах России было выявлено 9088 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба в воскресенье, 28 марта.

Клинических проявлений болезни не имеют 12,8 процента новых пациентов. За прошедшие 24 часа скончалось 336 человек, а полностью выздоровели 8630 граждан.

На сегодняшний день в России выявлено 4 519 832 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. За период пандемии выздоровели 4 139 128 человек, при этом скончалось 97 740 заболевших.

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