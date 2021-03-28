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Более 612 тысяч заболевших COVID-19 выявили в мире за сутки
Фото: flickr.com / U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Michael Matkin

Более 612 тысяч заболевших COVID-19 выявили в мире за сутки

Юлия Курганова

Здоровье

Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в мире превысило 125,78 миллиона человек, увеличившись за последние сутки более чем на 612 тысяч. Согласно опубликованным в субботу, 27 марта, данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов возросло более чем на 10,5 тысячи, превысив 2,75 миллиона человек.

В ВОЗ поступили сведения о 125 781 957 заболевших коронавирусом и 2 759 432 умерших. Число людей с выявленным вирусом увеличилось на 612 369 человек, умерших — на 10 590.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заболевания и смерти, которые предоставляют страны.

Более 41 процента случаев инфицирования приходится на европейские государства (255 773), на втором месте — Северная и Южная Америка (222 213), на третьем — Юго-Восточная Азия (71 708).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зафиксировано в Соединенных Штатах — 29 787 178. Далее идут Бразилия (12 320 169), Индия (11 908 910), Россия (4 510 744) и Франция (4 393 375).

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: За последние сутки в России выявили 8885 случаев COVID-19

ВОЗкоронавирусчисло заболевших
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