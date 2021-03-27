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За последние сутки в России выявили 8885 случаев COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За последние сутки в России выявили 8885 случаев COVID-19

Анастасия Волоснова

Общество

За последние сутки в 85 регионах России зафиксировали 8885 новых случаев коронавируса. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба.

Среди новых пациентов 11,9 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране скончались 387 пациентов с коронавирусом. Полностью выздоровели от коронавируса 10 337 человек.

На сегодняшний день в 85 субъектах России выявлено 4 510 744 случая COVID-19. За все время выздоровели 4 130 498 человек, скончались 97 404 пациента с коронавирусом.

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